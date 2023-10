In Trentino residenti 44.449 stranieri, in calo del 2,9%

Sono 44.449 gli stranieri residenti in Trentino al 31 dicembre 2022, circa 1.300 in meno rispetto all'anno precedente (-2,9%). A dirlo è il 33/o Dossier statistico immigrazione 2023, a cura del centro studi e ricerche "Idos", presentato nella facoltà di giurisprudenza di Trento.

L'incidenza della popolazione straniera sulla popolazione residente totale è dell'8,2%, in leggero calo rispetto al 2021 (8,5%) e inferiore a quella registrata in media nel Nord-est (10,9%). La componente femminile costituisce il 52,4% del totale della popolazione straniera in Trentino.

Le persone con 65 anni o più sono un quarto dei residenti italiani (24,8%), ma appena il 5,9% degli stranieri, mentre il peso dei minorenni è del 21,3% tra i residenti stranieri e del 16,2% tra i trentini. Rispetto al 2021, la popolazione straniera risulta in crescita solo tra gli anziani (over 64), pur con valori numerici modesti (+0,4%).

I dati consolidati relativi al 2021 consentono di indicare le nazionalità maggiormente presenti in Trentino: Romania (22,3%), Albania (11,4%), Marocco (7,9%), Pakistan (7,0%), Ucraina (5,2%). Tutte le comunità più numerose, ad eccezione di quella pakistana, diminuiscono rispetto al 2020, anche per i processi di acquisizione della cittadinanza italiana. Dal 2012 al 2022, quasi 25.000 stranieri hanno cessato formalmente di essere tali e sono diventati neo-cittadini italiani. Solo nel 2022, secondo le stime contenute nel rapporto Idos, le acquisizioni sono state 2.933, con un incremento pari al 12,17% rispetto al 2021 e una prevalenza femminile tra i beneficiari (52%). Il Trentino ha un tasso di acquisizione della cittadinanza del 65 per mille, che è tra i più alti in Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA