2 Giugno: 16enne si rifiuta di leggere discorso 'censurato'

(ANSA) - BOLZANO, 03 GIU - Lo studente bolzanino 16enne Nathan Previdi si è rifiutato di leggere il suo discorso in occasione della cerimonia del 2 giugno, perché - così lamenta - è stato radicalmente modificato da un funzionario della Ripartizione pedagogica della Provincia autonoma, evidentemente perché ritenuto "troppo politico". "La cosa che lascia davvero amaro in bocca è il fatto che il discorso modificato, con passaggi scritti da mio figlio, sia poi stato letto da un altro studente", racconta la madre, Vio Daubenspeck, all'ANSA.

Nathan frequenta il liceo classico Walther von der Vogelweide, ed è un ragazzo socialmente molto impegnato con un proprio canale Youtube "Studio Previdi". Il 16enne è stato selezionato per tenere il discorso in lingua tedesca in piazza Walther in occasione della Festa della Repubblica, ma il testo è stato praticamente rescritto da un funzionario. "Pensavamo che si sarebbero limitati a modifiche stilistiche e grammaticali, ma così non è stato", racconta la madre. E', per esempio, sparito, il passaggio sul 'crescente neofascismo' e 'sull'allontanamento dalla Rai di giornalisti critici, come Fabio Fazio'. "Solo l'inizio e la fine sono rimasti uguali", racconta Nathan sul suo canale Youtube, dove poi riporta per intero il suo discorso originale.

La sovrintendente per la scuola di lingua tedesca Sigrun Falkensteiner non commenta i fatti, perché "è stata coinvolta nella vicenda solo alla fine e non conosce tutti i dettagli".

