Rieletto il sindaco di Campo Tures sfiduciato dalla Svp

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - In Alto Adige, l'ex sindaco di Campo Tures Josef Noeckler, sfiduciato dalla Svp per la chiusura della piscina pubblica Cascade, è stato rieletto dagli abitanti del Comune della Valle Aurina con il 65,4% dei consensi. Dopo la rottura con il partito di raccolta dei sudtirolesi, Noeckler si è ricandidato alle elezioni anticipate con una sua lista civica, sconfiggendo il candidato della Stella Alpina Siegfried Stocker, che si è fermato al 34,6%.

Lona Lases, in Trentino, rimane invece senza sindaco. Il Comune, da tempo al centro di un'inchiesta sul 'ndrangheta, sta attraversando un lungo periodo di commissariamento e di elezioni andate a vuoto. Anche le elezioni amministrative svoltesi ieri non hanno avuto esito positivo, in quanto non è stato raggiunto il quorum del 50% necessario per l'elezione del candidato presentato da un'unica lista, un poliziotto in pensione. A votare è andato solo il 31,9% degli aventi diritti.

Quorum raggiunto invece a Bresimo, che è tornato alle urne dopo la morte del sindaco Giuliano Pozzatti, dove è stato eletto il candidato unico Ivo Dalla Torre della lista "Uniti per fare".

(ANSA).