'Ndrangheta: Lona Lases, in Trentino, rimane senza sindaco

(ANSA) - TRENTO, 22 MAG - Il Comune di Lona Lases, in Trentino, rimane senza sindaco. Le elezioni amministrative svoltesi ieri non hanno avuto esito positivo, in quanto non è stato raggiunto il quorum del 50% necessario per l'elezione del candidato presentato da un'unica lista. A votare è andato il 31,9% degli aventi diritti. Lo riporta la stampa locale.

Il piccolo Comune della valle di Cembra, al centro dell'inchiesta "Perfido" sulle infiltrazioni della 'ndragheta nel settore del porfido, è noto perché per tre volte consecutive non si sono potute svolgere le elezioni amministrative per mancanza di candidati.

Le prossime elezioni si terranno fra un anno. Nel frattempo il Comune rimarrà commissariato. (ANSA).