Controlli dei carabinieri sui motociclisti in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 20 MAR - I Carabinieri del Comando Provinciale di Trento, questo fine settimana hanno effettuato dei servizi straordinari di controllo alla circolazione stradale. La decisione di anticipare la consueta attività di controllo del traffico veicolare sui percorsi montani, particolarmente apprezzati dai motociclisti - sottolinea una nota dell'Arma - è stata dettata dalla volontà di sondare la reale portata del fenomeno e verificare l'effettivo incremento di motociclette in transito sulle strade. Nel corso dell'attività, i militari hanno controllato 248 conducenti di moto, sanzionandone 17. Le condotte contestate ai multati sono state: la velocità non commisurata, il mancato aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifiche apportate al mezzo e lo scarico modificato. Non è mancato chi è stato pizzicato dopo aver fatto un sorpasso azzardato, senza i documenti di circolazione al seguito o con la revisione scaduta.

Questo impegno sarà maggiormente intensificato nei prossimi weekend e soprattutto in occasione dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio. L'obiettivo che ci si prefigge - sottolinea ancora l'Arma - non è certo quello di elevare contravvenzioni, ma far sì che non si verifichino incidenti stradali. (ANSA).