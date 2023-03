Dopo 55 giorni di siccità in arrivo la pioggia in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAR - Dopo 55 giorni senza significative precipitazioni in gran parte dell'Alto Adige, è in vista una prima, seppur breve, tregua. Nella notte inizieranno le precipitazioni partendo dai settori meridionali. Domani la giornata inizierà con cielo molto nuvoloso o coperto e delle precipitazioni, nevose oltre i 1200-1700 metri. Di seguito i fenomeni tenderanno ad esaurirsi ad iniziare da ovest.

Le precipitazioni comunque non basteranno per riempire i laghi e bacini di raccolta e per far svanire le preoccupazioni degli agricoltori. La portata del fiume Adige attualmente è il 30% sotto la media pluriennale di questo periodo dell'anno.

(ANSA).