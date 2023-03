Tar - Bolzano, il presidente Menestrina ricorda Frattini

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAR - Il presidente del Tribunale di Giustizia amministrativa, della Sezione autonoma di Bolzano, Michele Menestrina ha ricordato oggi in occasione della sua relazione per l'apertura dell'anno giudiziario la figura di Franco Frattini che nella sua funzione di Presidente del Consiglio di Stato aveva presenziato nemmeno un anno fa all'inaugurazione dell'Anno giudiziario a Bolzano.

"In quell'occasione il Presidente Frattini - ha ricordato Menestrina - ha avuto parole di elogio per il buon funzionamento delle istituzioni e dell'amministrazione in Alto Adige, nonché per la particolare attenzione che la nostra Provincia riserva alla tutela del territorio e del paesaggio. Allo stesso tempo, ci ha però, anche esortato a rimanere vigili e accorti, poiché il benessere e i flussi di denaro generati soprattutto dalle procedure di appalto pubblico avrebbero inesorabilmente attirato anche la criminalità organizzata".

"In relazione al Presidente Frattini vorrei ricordare in questa sede, due delle sue molteplici qualità, che a me personalmente sono rimaste impresse e che ho particolarmente apprezzato. La prima attiene all'alto senso istituzionale e allo 'spirito di servizio' che ha contraddistinto il Presidente Frattini, il quale in prima persona ha sempre dato chiaro esempio di come il magistrato sia un servitore dello Stato che deve agire a beneficio della collettività.

In secondo luogo mi preme evidenziare come nel rivolgersi ai Tribunali amministrativi, il Presidente Frattini era solito fare uso della definizione di 'giudice territoriale' piuttosto che di quella, normalmente utilizzata nella capitale romana, di 'giudice periferico', proprio al fine di evidenziare e sottolineare l'importanza che i diversi Tribunali Amministrativi rivestono sul rispettivo territorio e per questo territorio", così Menestrina. (ANSA).