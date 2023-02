Donna senza documenti espulsa, multato uomo che la ospitava

(ANSA) - TRENTO, 17 FEB - Nel pomeriggio di ieri in Valsugana i Carabinieri della Stazione di Sant'Orsola, nel corso della ordinaria attività di controllo del territorio, notavano una donna sconosciuta uscire dall'abitazione di un soggetto con pregresse vicissitudini giudiziarie residente in un piccolo comune della Valle dei Mocheni. Lo comunica una nota dell'Arma.

Sottoposta a controllo per identificazione, la donna di nazionalità extraeuropea è risultata sprovvista di valido titolo di soggiorno ed è stata pertanto accompagnata presso il preposto ufficio della Questura di Trento, ove all'esito dei conseguenti accertamenti è stato emesso un decreto di espulsione a suo carico. I Carabinieri - sottolinea ancora la nota - hanno inoltre contestato all'uomo la violazione dell'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza di aver fornito ospitalità a una persona straniera, previsto dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero applicandogli la sanzione pecuniaria di 320 euro. (ANSA).