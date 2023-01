Brennero: Kompatscher, Euregio per una soluzione condivisa

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - L'Euregio di Trento-Bolzano-Innsbruck insiste su una soluzione condivisa per quanto riguarda la limitazione del traffico pesante lungo l'asse del Brennero. Lo ha ribadito il governatore altoatesino Arno Kompatscher alla luce dell'annuncio del ministro Matteo Salvini di chiedere l'apertura della procedura di infrazione per l'Austria. Secondo Kompatscher, l'autostrada ha una portata limitata e serve un dosaggio che però parta da Verona e arrivi in Baviera. Il presidente della provincia di Bolzano ha ricordato la sua proposta di una modello slot di prenotazione per il passaggio dei tir.

L'assessore provinciale Giuliano Vettorato ha invece annunciato che il passaggio sull'autostrada del Brennero tra i caselli di Bolzano Nord e Bolzano Sud sarà gratuito nei giorni feriali nelle fasce orarie di punta dal primo marzo. Kompatscher ha detto in merito che il progetto potrà essere prolungato da otto a 12 mesi se nei primi mesi porterà i risultati sperati di alleggerimento del traffico nel capoluogo. (ANSA).