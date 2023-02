Bonaccini, riportare in gruppo dirigente persone territorio

(ANSA) - TRENTO, 31 GEN - "Serve un partito che guardi di più al territorio. È per questo che pescherò dal territorio. Non vinciamo o perdiamo le elezioni da tantissimi anni, ma in questo momento governiamo il 70 per cento dei Comuni italiani. Il che vuol dire che abbiamo una classe dirigente così larga, diffusa e provata, perché è stata votata dai cittadini, che non ha nessun'altra forza politica. Dobbiamo riportare nel gruppo dirigente nazionale persone del territorio, che abbiano svolto servizio nel partito o nelle amministrazioni pubbliche, a fronte di una classe dirigente che per troppi anni è stata al governo o nelle varie segreterie nazionali".

Così il candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Stefano Bonaccini, in visita a Trento.

Parlando delle primarie, Bonaccini ha detto che "faremo le primarie fra qualche anno, alle prossime elezioni, se non cambierà questa legge elettorale. Questa legge elettorale ha fatto sì che anche pochi mesi fa si sono chiusi quattro a Roma, spesso capicorrente, e hanno deciso le candidature di tutti. Se io divento segretario nazionale, la prossima volta i candidati li sceglieranno i nostri elettori attraverso le primarie. Se dobbiamo sbagliare, è meglio che sbagliamo tutti assieme piuttosto che quattro da Roma". (ANSA).