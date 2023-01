Tenta di uccidere la moglie che si difende grazie ai figli

(ANSA) - TRENTO, 07 GEN - Un 50enne originario dell'Ecuador è stato arrestato dalla Squadra mobile di Trento per il tentato omicidio della moglie. È accaduto all'alba del 6 gennaio a Trento: l'uomo ha aggredito la donna prima con un collo di bottiglia e poi con un coltello. Lei è riuscita a difendersi grazie all'aiuto dei figli.

Secondo gli accertamenti svolti dalla polizia, il tentato omicidio è soltanto l'ultima di una serie di vessazioni e maltrattamenti mai denunciati dalla donna. L'uomo, che ha problemi di alcolismo, ora è in carcere in attesa della convalida dell'arresto chiesto dal pm Marco Gallina. (ANSA).