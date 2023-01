Muser, Ratzinger sehr demütigen und offenherzigen Menschen

(ANSA) - BOLZANO, 04 GEN - Im Dom von Brixen hat die Diözese Bozen-Brixen heute ein Requiem für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. gefeiert. In seiner Predigt richtete sich Diözesanbischof Ivo Muser mit direkten Worten an den Verstorbenen und dankte ihm: "Ich rufe Ihnen ein tiefempfundenes Vergelt's Gott nach - ganz persönlich und im Namen unserer Diözese." Auch Bürgermeister Peter Brunner würdigte den Ehrenbürger der Stadt Brixen: "Wir haben Benedikt XVI. als einen sehr demütigen, achtsamen und offenherzigen Menschen erlebt, der Brixen, dessen Umgebung und unsere Leute ins Herz geschlossen hatte." Bischof Ivo Muser würdigte in seiner Predigt die theologischen Leistungen von Ratzinger u.a. als Professor, als Leiter der Kongregation für die Glaubenslehre und als Papst: "Die leidenschaftliche Suche nach Wahrheit, dieses Fragen und Ringen nach der Begegnung mit der Wahrheit, die in Christus Mensch geworden ist, zeichnet Joseph Ratzinger und seine Theologie aus. Nicht zufällig lautete sein bischöfliches Leitwort: 'Cooperatores veritatis - Mitarbeiter der Wahrheit'.

Es ist eine Wahrheit, die nur in der Liebe standhält! Im gläubigen Ringen um die Gottesfrage ging es Papst Benedikt immer um die Synthese zwischen Vernunft und Glauben. Brillante Intellektualität und ein schlichter, demütiger und ehrlicher Glauben haben in Papst Benedikt eine beeindruckende Synthese gefunden." (ANSA).