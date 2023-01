Sono tutte femmine i primi nati del 2023 in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 01 GEN - La prima notte dell'anno decisamente rosa in Alto Adige: negli ospedali della Provincia i primi nati del 2023 sono tutte femmine. E' di Brunico il primo bebè del 2023 in Alto Adige. Pia è nata alle 00:09. I genitori vivono a Corvara in val Badia e hanno già un figlio di 2 anni.

A Bolzano fiocco rosa alle 2:03, a Merano invece alle 3:29 e anche a Bressanone il primo nato del nuovo anno è una femmina (05:33). A Silandro l'ultimo nato del 2022 è invece un maschietto. (ANSA).