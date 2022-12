Qualità vita: Bologna prima, seguita da Bolzano e Firenze

(ANSA) - BOLZANO, 12 DIC - Prima Bologna, seguita da Bolzano e Firenze: questo il podio delle province con la migliore qualità della vita nel 2022 secondo l'indagine annuale del Sole 24 Ore.

Bolzano che l'anno scorso risultava al quinto posto, sale in classifica, mentre Trento che era terza, retrocede al quinto posto. E' la quinta volta in 33 anni che la provincia emiliana arriva prima nella qualità della vita dei suoi abitanti, migliorando di 5 posizioni rispetto all'anno scorso. L'edizione di quest'anno comprensibilmente dà anche ampio spazio alle ricadute sul territorio dei grandi shock avvenuti nel corso dell'anno: guerra in Ucraina, caro-energia e inflazione. In calo le città metropolitane, con Milano all'ottavo posto, Roma al trentunesimo e Torino al quarantesimo. (ANSA).