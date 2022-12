Qualità vita: sindaco Trento, lavorare per migliorare

(ANSA) - TRENTO, 12 DIC - "Sono più contento quando siamo sul podio, ma essere al quinto posto su 107 non è un cattivo risultato. La lettura che va data di questi indicatori è che ciò che conta è stare nel gruppo di testa". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, commenta la classifica "Qualità della vita 2022" del Sole 24 ore.

"Ricordo che è una classifica sulla provincia, non sulla città di Trento, anche se ci sono tanti dati che riguardano il capoluogo, e che nelle classifiche di 'Italia Oggi' per la qualità della vita e nello studio 'Ecosistema urbano' di Legambiente Trento è risultata rispettivamente prima e seconda".

A detta del primo cittadino, nella classifica del Sole 24 ore vi sono alcuni indicatori che "non tornano". "Siamo al 106/o posto come capacità di riscossione delle tasse, un dato che emergeva già l'anno scorso, e che non ci torna; siamo indietro anche sulle stelle degli alberghi e sulla condizione delle donne. Quest'ultimo dato fa riflettere: si tratta di verificare il dato e lavorare per migliorare", spiega il sindaco di Trento.

