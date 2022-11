Mercatino di Natale Trento, acceso l'albero in piazza Duomo

(ANSA) - TRENTO, 19 NOV - Sedici metri di altezza, 60 anni ben portati e, soprattutto, un inconfondibile vestito di luci. È l'albero di piazza Duomo addobbato e acceso oggi alle 17 per inaugurare ufficialmente il tradizionale Mercatino di Natale di Trento (75 gli stand degli espositori). È toccato al sindaco Franco Ianeselli, al presidente della Provincia, Maurizio Fugatti e alle altre autorità locali dare il via all'illuminazione del grande albero. La fanfara degli Alpini che ha aperto simbolicamente la 28/a edizione della manifestazione.

Quest'anno - ricorda una nota dell'Apt Trento Monde Bondone - la protagonista silenziosa è la luce. Illuminazione come aspetto vitale. Ma anche come bene prezioso e occasione di riflessione collettiva. Soprattutto di questi tempi. A evidenziarne ulteriormente il significato è l'inedita iniziativa lanciata dagli organizzatori in piazza Duomo. Qui, fino al termine della manifestazione previsto per l'8 gennaio, si collocano due cyclette davvero speciali: ciascun visitatore, dopo il selfie di rito, potrà pedalare qualche minuto e, grazie ad un collegamento diretto con un accumulatore, le bici produrranno energia contribuendo così ad illuminare la festa.

Tutte le decorazioni luminose, che impiegano led a basso consumo, restano accese soltanto dalle 17 alle 22.30 accorciando così del 15% l'orario di funzionamento rispetto all'edizione 2021. Nella piazza principale, inoltre, l'illuminazione tradizionale è sostituita da un sistema di photomapping, che consente di proiettare le decorazioni sulle facciate dei palazzi riducendo il consumo energetico.

Vastissimo il programma delle iniziative caratterizzato da eventi culturali, mostre virtuali, musica e tanto divertimento per tutte le età. (ANSA).