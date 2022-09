Tv: una bolzanina al reality di make up ZDFneo "Glow Up"

(ANSA) - BOLZANO, 22 SET - Nel nuovo reality della tv tedesca ZDFneo "Glow Up - Germany's next make up star" con Riccardo Simonetti si sfidano dieci truccatori, tra loro anche la bolzanina Melissa Righi. La 29enne, dopo aver completato la sua formazione come truccatrice (Mua) a Milano, si è trasferita a Berlino otto anni fa e da due anni vive a Parigi. Lavora come make up artist professionista su set cinematografici, come anche per servizi fotografici e settimane della moda. Da giovedì 22 settembre, alle 20:15, il reality va in onda su ZDFneo e ZDFmediathek per otto settimane. Negli otto episodi i partecipanti dovranno dimostrare le loro capacità artistiche e tecniche in varie sfide: alle sfilate di moda, su set video e in studio. Una giuria valuta le creazioni e le trasformazioni.

(ANSA).