Trentodoc Festival, bollicine in vetrina dal 7 al 9 ottobre

(ANSA) - TRENTO, 15 SET - "C'era bisogno di questo nuovo festival, per dare vetrina alle bollicine di montagna e al Trentodoc, vino che ha avuto grandi riconoscimenti insieme alle nostre cantine. Merito, dunque, alla nostra agricoltura.

Operiamo perché siano conosciute le produzioni, rafforzando il connubio tra enologia e turismo, dando risalto a tutti i territori della nostra comunità". Lo ha detto Giulia Zanotelli, assessora provinciale all'Agricoltura, nel corso dell'evento di presentazione al Castello del Buonconsiglio del primo Trentodoc Festival, in programma dal 7 al 9 ottobre. In programma oltre 70 eventi e circa 60 ospiti nazionali e internazionali che si confronteranno su un prodotto della filiera tradizionale.

Partner della Provincia nell'organizzazione dell'evento, Trentino Marketing e Istituto Trento Doc, oltre al Corriere della Sera.

"Un orgoglio per la nostra agricoltura che va avanti anche in anni difficili grazie a eccellenze come Trentodoc, diventato ambasciatore del Trentino nel mondo per la qualità e alla capacità di muoversi delle nostre 64 case spumantistiche.

L'evento sarà raffinato ed elegante, in coerenza con lo spirito di questo vino eccezionale. Il 6 ottobre l'inaugurazione e poi tre giornate ricche di iniziative in location bellissime come Palazzo Geremia, Palazzo Roccabruna, Castello del Buonconsiglio e anche in 40 locali con proposte di degustazione", ha aggiunto Maurizio Rossini, ad Trentino Marketing. (ANSA).