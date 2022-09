Covid: Gimbe, casi in diminuzione in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 08 SET - Nel corso dell'ultima settimana si registra si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi di Covid-19 rispetto alla settimana precedente in Trentino Alto Adige. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe, che ha preso in considerazione i dati della settimana tra il 31 agosto e il 6 settembre.

In provincia di Trento si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-8,8%) rispetto alla settimana precedente, ma rimangono sopra la media nazionale i posti letto in area medica (11,2%) e in terapia intensiva (2,2%). Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 20,7% (a fronte di una media in Italia pari al 17,7%); i nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana per la provincia di Trento sono pari a 329 (-8,8% rispetto alla settimana precedente).

In Alto Adige diminuiscono i nuovi casi rispetto alla settimana precedente (-9,5%). Sotto la media i posti letto in area medica (4,2%) e in terapia intensiva (1%). I nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana sono pari a 233 (-7,7%); il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 6,6%.

(ANSA).