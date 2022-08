In fiamme un fienile a San Cassiano, nessun ferito

(ANSA) - BOLZANO, 04 AGO - Nel corso della notte, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un fienile a San Cassiano, in Alto Adige. Sul posto sono intervenuti i pompieri volontari dei corpi San Cassiano, Badia, La Villa, Corvara e Colfosco, assieme alle forze dell'ordine. L'incendio è stato domato e non vi sono feriti.

Non è ancora nota la causa dell'incendio. Le indagini sono affidate al corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.

