Austria, rapina banca perché preferisce carcere alla strada

(ANSA) - BOLZANO, 02 AGO - Rischiava lo sfratto, ma non voleva finire a vivere in strada. Per questo motivo un austriaco di 57 ha rapinato una banca, preferendo una vita in carcere a quella da senzatetto. Dopo il colpo a Feldbach, in Stiria, l'uomo si è recato direttamente al più vicino comando di polizia, dove ha consegnato il bottino e la pistola giocattolo.

Agli agenti l'uomo ha spiegato che a breve avrebbe dovuto lasciare l'appartamento che occupava. Il carcere, secondo lui, era l'unica alternativa alla strada. (ANSA).