Morto motociclista coivolto in un incidente in val di Sole

(ANSA) - TRENTO, 27 GIU - È deceduto il motociclista lombardo di 47 anni coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 42, nel Comune di Pellizzano, in valle di Sole (Trentino). L'uomo, residente a Trezzano Rosa, in provincia di Milano, era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo lo scontro con un auto.

Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi.

Sono ricoverati in gravi condizioni anche i due motociclisti che si sono scontrati, sempre nel pomeriggio di ieri, a Capriana, in valle di Fiemme. (ANSA).