Covid: in Trentino 381 positivi, 33 persone ricoverate

(ANSA) - TRENTO, 25 GIU - Nessun decesso per Covid in Trentino, dove i nuovi casi positivi sono 381 su poco meno di 1.700 tamponi. I pazienti ricoverati sono 33, nessuno in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 7 nuovi ricoveri e 7 dimissioni. I casi attivi sono 141 in più, per un totale di 2.818. I guariti 235 in più, per un totale di 168.146 da inizio pandemia. I vaccini somministrati sono 1.226.049, di cui 428.402 seconde dosi e 346.985 terze dosi.

