Al Brennero arriva il bollettino meteo transfrontaliero

(ANSA) - BOLZANO, 09 GIU - Il meteo dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino con un semplice click: lo consentirà il futuro sito web dell'Euregio Tinia. Quale sarà l'aspetto del bollettino meteo comune di Tirolo, Alto Adige e Trentino è stato il tema al centro di un convegno svoltosi oggi a Palazzo Widmann al quale hanno preso parte rappresentanti del mondo della meteorologia, del turismo, dell'agricoltura e della protezione civile. Tinia sarà operativo a partire dal prossimo anno.

I responsabili del progetto dell'Euregio hanno illustrato, assieme ai rappresentanti del servizi meteo delle tre province - Zamg per il Tirolo, Meteo Alto Adige e Meteotrentino - lo stato di avanzamento del progetto del sito web euroregionale Tinia, che ha preso nome ed ispirazione del dio etrusco Tinia.

"Non possiamo determinare le condizioni meteo, ma le possiamo prevedere molto bene", ha detto il presidente altoatesino Arno Kompatscher. "Con il bollettino meteo dell'Euregio avremo un servizio completo e di alto livello, importante soprattutto per la protezione delle cittadine e dei cittadini".

"Fare meglio unendo le forze e le competenze dei tre territori. La mission dell'Euregio si declina decisamente bene nel progetto Tinia. Le capacità e le conoscenze di Tirolo, Alto Adige e Trentino entrano infatti in sinergia per dare vita a un lavoro di grande importanza", ha detto invece il presidente dell'Euregio e della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

"È un progetto comune e, a modo suo, unico", ha detto invece l'assessore provinciale alla Protezione civile, Arnold Schuler.

"Un portale quadrilingue, con la collaborazione di tre Province, per le previsioni del tempo. Anche per l'incremento delle attività nel tempo libero ci viene richiesto di sviluppare e implementare questo genere di sistemi. Attraverso la collaborazione tra le tre Province attuiamo una condivisione delle nostre esperienze e delle nostre competenze". La piattaforma Tinia migliorerà la qualità e la precisione delle previsioni meteo e metterà a disposizione di tutti contenuti innovativi, anche di carattere tecnico, in un formato grafico semplice e accattivante. (ANSA).