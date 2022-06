Rapina un supermercato di Bolzano, arrestato in flagranza

(ANSA) - BOLZANO, 04 GIU - I carabinieri di Bolzano hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino originario del nord Africa, già noto alle forze dell'ordine e privo di regolare permesso di soggiorno, ritenuto responsabile di una rapina in un supermercato di via Renon. Il giovane - informa una nota dei militari - ha cercato di nascondere della merce nel proprio zaino. Scoperto dal personale del negozio grazie alle telecamere di videosorveglianza, ha quindi aggredito il responsabile della sicurezza del negozio.

Una pattuglia dell'arma è intervenuta durante l'aggressione arrestando l'uomo, che, dopo la convalida dalle misura precautelare, è stato accompagnato nel carcere di Bolzano. La merce sottratta è stata restituita al supermercato. (ANSA).