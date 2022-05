Professioni sanitarie, una sede della Claudiana a Brunico

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAG - "Ogni anno sono mediamente tra 80 e 100 gli studenti che completano con successo il percorso di formazione come infermieri, ma devono essere di più". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, annunciando un progetto pilota, approvato dalla giunta provinciale, per la formazione periferica nel campo delle professioni sanitarie, nell'ambito del quale, a Brunico, sarà aperta una sede della Scuola provinciale per le professioni sanitarie "Claudiana".

La scelta è caduta sulla Val Pusteria, ha spiegato Kompatscher, perché "abbiamo notato che le iscrizioni sono calate soprattutto nella parte est della provincia, ma non a Bressanone".

Chi frequenterà la sede periferica dovrà comunque spostarsi per attività di laboratorio e per alcuni corsi, ma la gran parte della formazione si svolgerà a Brunico. Il progetto pilota durerà cinque anni e poi si farà una valutazione. (ANSA).