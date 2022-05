Provincia Bolzano boccia progetto museo Oetzi al Virgolo

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAG - La Provincia di Bolzano ha - almeno per il momento - bocciato il progetto della Signa di René Benko per la realizzazione del nuovo museo di Oetzi sul Virgolo.

"Nei termini presentati il progetto non è fattibile, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico", hanno precisato il governatore Arno Kompatscher e l'assessore Massimo Bessone nella conferenza stampa dopo la seduta della giunta.

Le criticità, sollevate nei giorni scorsi dalla conferenza dei servizi, riguardano - come hanno spiegato - l'accessibilità tramite una funivia privata oppure una strada che però non avrebbe i criteri necessari. Inoltre, manca il concetto museale per l'eventuale spostamento sul Virgolo anche del Museo di scienze naturali e dell'Auditorium. Bessone ha precisato che la Signa può ripresentare, se vuole, un progetto modificato.

