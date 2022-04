Alpinista evacuato da Annapurna, disorientato da tempesta

(ANSA) - TRENTO, 30 APR - "Sono in ospedale a Kathmandu. Il 28 ho raggiunto la cima dell'Annapurna. Senza ossigeno e senza sherpa d'alta quota. In discesa ci ha colti una tempesta e ho perso la via verso Campo 4. Ho pernottato due notti all'aperto, a oltre 7.000 metri, senza tenda, senza nulla da bere". Così in un post sui social l'alpinista trentino Giampaolo Corona ripercorre la sua odissea sul massiccio himalayano.

"Stamattina - prosegue - l'elicottero di soccorso della 7summit mi ha evacuato dapprima verso il campo base poi fino a Kathmandu, in ospedale, dove sto curando i congelamenti che ho riportato. Conto di tornare in Italia presto. Grazie a tutti per il sostegno". Oltre allo scalatore 49enne del Primiero è stato soccorso lo svedese Tim Bogdanov, anche lui giunto in cima in 'stile alpino'. Facevano parte di una spedizione di dieci scalatori, dei quali solo tre hanno affrontato la salita senza ossigeno supplementare. (ANSA).