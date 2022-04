Mobilità: Fugatti, Trentino apripista soluzioni innovative

(ANSA) - TRENTO, 04 APR - "Il Trentino, assieme al partner Autobrennero, è un territorio che fa da apripista nel campo delle soluzioni innovative e a basso impatto ambientale per i trasporti, con importanti progetti finanziati sia dalle risorse provinciali che dal Pnrr." Lo ha sottolineato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento e della Regione Trentino Alto Adige, partecipando assieme agli assessori Failoni e Spinelli al convegno "Nuovi modelli di mobilità in Europa. La svolta tecnologica e la Vision zero", organizzato a Madonna di Campiglio da Asecap-Aiscat in collaborazione con Autostrada del Brennero e Polizia di Stato.

Il presidente - sottolinea una nota - ha ricordato i "progetti di spessore, a partire dall'obiettivo per l'A22 prima autostrada green in Europa, nonché da iniziative come la circonvallazione ferroviaria di Trento, in collegamento con il tunnel del Brennero, il progetto ferroviario Rovereto-Riva, l'elettrificazione della Valsugana, la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Azioni sostenute sia dalle risorse provinciali che dal Pnrr, Piano ora al centro di un aggiornamento legato alla nuova situazione internazionale, per il quale siamo comunque fiduciosi". (ANSA).