Würth, ad Egna nuovo centro logistico a "zero emissioni"

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAR - Un nuovo centro logistico, un investimento da 60 milioni di euro che andrà a cementare ancora di più il rapporto decennale tra la Würth, colosso mondiale nei prodotti di fissaggio e assemblaggio, e l'Alto Adige. Ad Egna, in via Stazione, si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra di un edificio che avrà una veste totalmente green, autosufficiente al 100% dal punto di vista energetico: "zero impact logistics hub", com'è stato ribattezzato.

All'evento erano presenti l'amministratore delegato di Würth Italia, Nicola Piazza, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e i sindaci dei due Comuni dove insiste la nuova costruzione: Karin Jost (Egna) e Wolfgang Oberhofer (Termeno). Piazza ha voluto sottolineare il forte legame dell'azienda, che in Alto Adige ha sede legale e fiscale, con il territorio: l'approdo risale al 1963, con la prima sede a Terlano, seguite dalle aperture a Settequerce ed Egna. Ora il nuovo investimento, con l'inaugurazione prevista nel 2024.

L'autosufficienza energetica caratterizza il progetto, che ha saputo trasformare un problema in opportunità: il terreno dove sorgerà l'edificio è vicino al fiume - ha spiegato Piazza - e presenta caratteristiche di instabilità. Da qui la necessità di stabilizzarlo con pali profondi fino a trenta metri. Così è nata l'idea di sfruttare le potenzialità della geotermia, che combinata con l'impianto fotovoltaico, garantirà "impatto zero" dal punto di vista delle emissioni.

Il governatore Kompatscher ha sottolineato come Würth ("Il cui fatturato globale è pari al Pil di tutto l'Alto Adige") garantisca non solo uno sviluppo quantitativo, ma anche qualitativo: "Impatto zero e posti di lavoro garantiti, questo è sviluppo sostenibile". Parole di apprezzamento anche dalla sindaca di Egna, Karin Jost: " Würth non solo è il principale datore di lavoro del nostro comune, ma anche il più importante sponsor delle nostre associazioni". "Questo investimento è la garanzia che Würth vuole mantenere in Alto Adige la sua sede, portando ricchezza al territorio", il commento di Wolfgang Oberhofer, sindaco di Termeno. (ANSA).