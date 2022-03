Würth: 1 miliardo di fatturato in Italia entro il 2025

(ANSA) - TRENTO, 24 MAR - Un miliardo di fatturato in Italia nel 2025 (670 milioni nel 2021), 25 miliardi in tutto il mondo.

Sono gli obiettivi che Würth ha fissato nei prossimi tre anni, come ha spiegato l'amministratore delegato di Würth Italia Nicola Piazza in occasione della posa della prima pietra del nuovo centro logistico di Egna ad "impatto zero". Da sempre (dallo sbarco nel 1963) Würth ha in Alto Adige la base operativa per l'Italia, dove l'azienda conta circa 200 punti vendita e 3.600 dipendenti.

Il Gruppo Würth, che iniziò la sua storia nel 1945 con la fondazione in Germania dell'azienda Adolf Würth GmbH & Co. KG con sede a Künzelsau nel Baden Württemberg, è leader mondiale nella distribuzione di prodotti per il fissaggio ed il montaggio ed è presente nel mondo in 80 paesi con più di 400 aziende e oltre 83.000 collaboratori, di cui 33.000 tecnici venditori.

