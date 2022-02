Sequestrati 700 grammi di cocaina a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 17 FEB - Un 52enne di origini marocchine è stato arrestato da agenti della squadra mobile di Bolzano per il possesso di 700 grammi di cocaina. Durante il controllo di un furgone in uso all'uomo, i poliziotti hanno trovato le chiavi di un'altro veicolo sempre utilizzato dal 52enne. Hanno quindi esteso i controlli a questa seconda vettura a bordo della quale hanno trovato sette involucri contenenti la cocaina. È stata quindi perquisita l'abitazione dell'uomo, che si trrova nel quartiere di Don Bosco, dove sono stati trovati poco più di 2.000 euro in contanti che, secondo l'accusa formulata dalla polizia, proverrebbero dalla vendita di stupefacenti. Il 52enne è stato dichiarato in arresto ed è ora rinchiuso nella casa circondariale di Bolzano a disposizione della magistratura.

