Euregio: presentato il programma della presidenza trentina

(ANSA) - TRENTO, 04 FEB - Il presidente dell'Euregio, Maurizio Fugatti, ha presentato il programma della presidenza trentina 2021-23 alla giunta e all'assemblea del Gect, nell'ambito di un incontro tenutosi, in presenza e online, presso Casa Moggioli, la sede trentina dell'Euregio, aperta a fine 2021. Il motto scelto per il biennio è "L'Euregio è giovane". I progetti - a quanto emerso in conferenza stampa - riguarderanno in primo luogo i giovani, assieme alla formazione, il mercato del lavoro, la cultura e le pari opportunità.

"Il biennio trentino di presidenza dell'Euregio parte dall'ottimo risultato della gestione tirolese che, con il Landeshauptmann Günther Platter, ha avuto la capacità di continuare l'attività e implementarla in una fase difficilissima segnata dalla pandemia. Investire sulle nuove generazioni rappresenta un investimento sul futuro e in generale sia più vicino ai cittadini con iniziative concrete e nuove attività, coinvolgendo gli enti locali in maniera più forte", ha sottolineato Fugatti in conferenza stampa.

Durante la presidenza trentina saranno portati avanti anche i temi di fondo dell'Euregio, tra cui quello relativo alla riforma istituzionale dell'Euregio. Tra le applicazioni pratiche ci sono l'istituzione di Giunte specializzate (per cui si prevede la stesura del nuovo regolamento entro il mese di giugno 2022), il potenziamento dell'assemblea del Gect, tramite un maggior coordinamento con il Dreierlandtag, e il coinvolgimento dei Comuni, con l'attivazione del Consiglio dei Comuni.

"È molto importante che, dopo il successo del rinnovamento dell'Euregio, ora sfruttiamo le nostre possibilità di cooperazione transfrontaliera con progetti concreti", ha detto il capitano del Tirolo, Günther Platter.

Congratulazioni per il lavoro svolto e auguri per il nuovo biennio sono stati espressi anche dal presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, che ha evidenziato come l'Euregio sia "già diventata un punto fermo e può contribuire molto a costruire un futuro positivo e sostenibile". (ANSA).