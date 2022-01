Milano-Cortina:approvato l'accordo sulle garanzie economiche

(ANSA) - BOLZANO, 25 GEN - La giunta provinciale di Bolzano ha approvato la bozza di "Accordo di riparto territoriale sulle garanzie economiche" (Broadcast Agreement) per l'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

L'accordo coinvolge le Regioni Veneto e Lombardia, i comuni di Milano e Cortina d'Ampezzo, le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Come parte del Comitato organizzatore dei Giochi invernali, la Provincia di Bolzano è tenuta a partecipare alle garanzie economiche previste dall'"Host City Contract", il contratto tra i territori ospitanti e il Comitato olimpico internazionale (Cio). "L'Accordo assicura le dovute garanzie economiche nel caso in cui il Cio dovesse restituire alle emittenti i diritti televisivi ricevuti, per esempio a causa della cancellazione dei Giochi", spiega il presidente della Provincia, Arno Kompatscher.

I contributi, a carico del Comitato organizzatore, relativi ai diritti televisivi anticipati dal Cio ammontano a circa 397,887 milioni di euro. Tali oneri saranno ripartiti tra i territori partecipanti in proporzione alle discipline olimpiche di gara ospitate. "L'Alto Adige ospiterà un'unica disciplina olimpica con una relativa quota onere, pari a 19,894 milioni di euro", riferisce Kompatscher. Questo finanziamento è già stato approvato e messo a disposizione dalla legge provinciale n.

11/2019 e Kompatscher è stato autorizzato dalla giunta provinciale a sottoscrivere l'accordo. (ANSA).