Turismo: Garavaglia, Pnnr occasione per premiare eccellenze

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - "Sostenibilità è una parola oggi forse troppo ricorrente, ma è chiaro che essa è oggi il vero tema del futuro nostro e del nostro patrimonio che dobbiamo impegnarci a far crescere, a non consumarlo ed a renderlo produttivo anche per le popolazioni che ci vivono". Lo ha detto il ministro al turismo Massimo Garavaglia, intervenendo a Plan de Corones. "Voi siete un esempio per tutto il sistema Paese, rappresentate delle eccellenze che vanno considerate, sostenute e premiate ed i fondi del Pnnr devono essere un'occasione unica per farlo".

"Con Dolomiti Superski -ha proseguito Zeno Kastlunger, presidente dello Skirama Plan de Corones e vicepresidente di Dolomiti Superski - oggi rappresentiamo un polo sciistico di interesse europeo e sicuramente una delle eccellenze nazionali! Abbiamo resistito alla pandemia anche grazie agli aiuti del governo e del ministero, senza dimenticare l'impegno delle Amministrazioni regionali e provinciali. Ma non è stato facile, ed abbiamo ancora bisogno di supporto".

"Il nostro impegno, per il futuro, - ha detto il presidente della Provncia di Bolzano Arno Kompatscher - sarà quello di cogliere come opportunità quello che abbiamo dovuto imparare dalla pandemia. L'indirizzo dovrà andare verso il sociale e l'ecologico creando credito e lavoro sul territorio e tutto questo puntando su qualità e tecnologia anzichè sulla quantità".

Il prefetto della Provincia di Bolzano Vito Cusumano ha ringraziato "l'intero complesso delle forze dell'ordine, per il grande contributo che esse offrono alla fruizione della montagna in sicurezza, sia per i residenti come pure per gli ospiti".

Valeria Ghezzi presidentessa dell'associazione italiana esercenti funiviari ha ricordato che il "governo ha mantenuto le promesse fatte. Non è cosa scontata. Penso alle riaperture, penso ai ristori che erano stati annunciati e che sono arrivati". La presidente di Anef ha quindi auspicato una soluzione che uniformi a livello europeo della durata dei Green pass. (ANSA).