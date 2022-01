Garavaglia, turismo sostenibile chance da sfruttare

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - Il turismo dell'Alto Adige persegue uno sviluppo sostenibile. La Giunta provinciale ha incontrato a Plan de Corones il ministro italiano al turismo Garavaglia.

Il ministro italiano al turismo Massimo Garavaglia ha visitato il comprensorio sciistico di Brunico su invito di Skirama Kronplatz-Plan de Corones e di Dolomiti Superski. Il ministro ha inteso fare il punto sull'andamento della stagione e sulle attuali sfide del settore turistico.

All'incontro erano presenti il presidente della Provincia Arno Kompatscher, l'assessore all'ambiente Giuliano Vettorato e l'assessore al turismo Arnold Schuler in rappresentanza della Giunta provinciale. L'incontro ha visto i presenti concordare sul fatto che gli aiuti nazionali al settore turistico insieme ai fondi del Pnrr rappresentano un'opportunità chiave da sfruttare in direzione del turismo sostenibile. Nell'ambito dell'incontro è stato anche sottolineata la stringente necessità di una migliore armonizzazione delle regole anti-pandemia in seno all'Unione Europea, poiché le attuali discrasie fra Stati creano incertezza nella popolazione danneggiando il turismo.

