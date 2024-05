Gentiloni, 'attese procedure su deficit per più di 2 Paesi'

"E' lecito immaginare che ci sono Paesi, non un paio ma molti di più, che entreranno in procedura di infrazione" per disavanzo. D'altronde è noto che con la pandemia e la guerra in Ucraina c'è stata una impennata della spesa pubblica". Lo ha detto il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni a Skytg24. "Le procedure le decideremo alla fine di giugno grosso modo", ha aggiunto Gentiloni spiegando che, sulla base delle nuove regole fiscali i nuovi piani di bilancio con i Paesi membri "saranno discussi tra la fine di giugno e la fine di ottobre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA