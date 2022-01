Covid: ancora tre decessi in Trentino, 2.278 i nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 12 GEN - Nelle ultime 24 ore si registrano altri tre decessi per Covid in Trentino: si tratta di due uomini e una donna, in un'età compresa fra i 60 ed i 93 anni. Tutti e tre presentavano patologie pregresse, uno di loro non era vaccinato. I decessi sono avvenuti in ospedale. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'azienda sanitaria della Provincia di Trento.

Sul fronte dei contagi, sono stati individuati 154 nuovi casi con i tamponi molecolari (su 1.503 test effettuati) e 2.124 dall'antigenico (su 11.647 test effettuati). Le fasce di età più interessate dai contagi sono quelle tra i 19 e i 39 anni (con 771 nuovi casi) e tra i 40 e i 59 anni (731). I molecolari hanno confermato anche 66 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Le persone ricoverate in ospedale sono 157, di cui 27 in rianimazione. Ieri ci sono stati 27 nuovi ricoveri a fronte di 17 dimissioni.

La campagna vaccinale registra 1.033.198 somministrazioni comprese 397.979 seconde dosi e 196.552 terze dosi. Ieri le classi in quarantena erano 25. (ANSA).