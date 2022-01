Covid: volano contagi in Alto Adige, mai così tanti

(ANSA) - BOLZANO, 04 GEN - Volano i contagi in Alto Adige.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.309 nuovi casi, il valore più alto mai registrato dall'inizio della pandemia. Sono risultati positivi 87 su 1.325 tamponi pcr e 1.222 su 15.278 test antigenici. Tra i casi attualmente positivi solo il 9% è over 60, mentre il 41% è tra i 20 e i 39 anni. Restano invece stabili i ricoveri con 84 pazienti Covid nei normali reparti (+0) e 19 in terapia intensiva (+1), mentre sono 57 (-1) i ricoverati nelle cliniche private. Sono stati dichiarati guariti 340 altoatesini. Risale il numero delle persone in quarantena che ora sono 7.010 (+838 rispetto a ieri). Il valore più alto di nuovi contagi registrato dall'inizio della pandemia in Alto Adige risale al 13 novembre 2020, quando i nuovi casi furono 820. Oggi il vecchio record è stato letteralmente frantumato, superando quello finora valido di 489 casi. (ANSA).