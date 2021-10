Green pass:possibili disagi trasporto pubblico in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 OTT - In Alto Adige si temono disagi nel trasporto pubblico con l'entrata in vigore dell obbligo del Green pass. "Per motivi organizzativi o per mancanza di personale, potrebbero esserci cancellazioni e ritardi su alcune linee a partire da questa data. Dopo intense discussioni tra l'Ufficio trasporto persone e le compagnie di trasporto, si può supporre che la maggior parte dei servizi di autobus e treni dovrebbe funzionare correttamente, ma - come in altri settori - non è possibile stimare in anticipo dove e quando si potrebbero verificare cancellazioni a causa della situazione attuale", afferma l'assessore provinciale Daniel Alfreider su Facebook.

