Spazio: accordo Thales Space-Fbk su tecnologie quantistiche

(ANSA) - TRENTO, 08 OTT - Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, e la Fondazione Bruno Kessler (Fbk) di Trento hanno sottoscritto una convenzione quadro finalizzata a rafforzare la collaborazione già in atto per realizzare progetti e azioni di rilancio nell'ambito delle tecnologie quantistiche applicate allo spazio.

Frutto di una collaborazione già consolidata, che vede le due realtà impegnate nei progetti di Ital Gov Sat Com e New Generation Satellite, assieme ai principali enti di ricerca e università attive nel settore, Thales Alenia Space e Fbk - dice una nota - focalizzeranno la loro rinnovata partnership sulla crittografia quantistica per comunicazioni sicure, favorite proprio dall'impiego dei satelliti, e su nuove tipologie di sensori e dispositivi per lo spazio basati su tecnologie quantistiche.

"Sono molto soddisfatto della collaborazione avviata con la Fondazione Bruno Kessler per connettere ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo industriale nel dominio spaziale e dell'impresa ad alta tecnologia", ha commentato Massimo Claudio Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia. "Una sfida importante per il paese, una grande opportunità per l'economia, per lo sviluppo della società della conoscenza e per il rilancio del paese". "Vogliamo fare in modo che questa alleanza strategica ci dia la possibilità di creare insieme tecnologie altamente innovative per lo spazio che abbiano un beneficio immediato anche sulla vita dei cittadini.

Per questo abbiamo deciso di lavorare su un piano strategico condiviso per posizionarci sempre di più a livello europeo e internazionale", ha detto il presidente di Fbk, Francesco Profumo. (ANSA).