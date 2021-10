Metrobus, da domani test per semafori 'preferenziali'

(ANSA) - BOLZANO, 06 OTT - Nelle ultime settimane sono stati ultimati i semafori Metrobus alla fermata della stazione di Caldaro. È stata quindi installata l'ultima sezione dell'intero sistema semaforico che, insieme alle corsie ed alle fermate degli autobus, rappresenta un elemento centrale del progetto Metrobus. Nella mattinata di domani, giovedì 7 ottobre, nel tratto Pillhof - Stazione di Caldaro, si svolgeranno i test finali, compresa la messa a punto tecnica e la taratura dei semafori. L'assessore alla mobilità, Daniel Alfreider, invita tutti gli utenti della strada a prestare particolare attenzione durante la guida ai segnali dei semafori.

I sistemi semaforici saranno attivati ;;giovedì mattina in via sperimentale e testati con un autobus appositamente predisposto. Ciò significa che, nonostante questi test tecnici, conducenti e pedoni devono fermarsi quando è rosso, mentre l'autobus lascia la fermata quando è verde. Nel corso delle prossime settimane l'intero sistema semaforico dell'Oltradige entrerà definitivamente in funzione. Secondo Alfreider "il progetto Metrobus offre agli autobus dell'Oltradige un ampio diritto di precedenza rispetto al trasporto privato: una nuova dimensione della mobilità pubblica ed un ulteriore incentivo a lasciare la propria auto in garage. L'entrata in funzione del sistema semaforico è un passo concreto verso la realizzazione di un percorso preferenziale alla mobilità pubblica e il contenimento del traffico nell'area urbana di Bolzano-Oltradige". (ANSA).