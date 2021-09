Covid: un decesso in Trentino, 17 i ricoverati in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 21 SET - Un decesso per Covid in Trentino. Si tratta di una persona anziana, vaccinata, morta in ospedale. Sono invece 29 i nuovi contagi rilevati nelle ultime ore: 11 nuovi casi positivi su 350 tamponi molecolari e 18 positivi su 3.307 test antigenici rapidi. Tra i nuovi contagiati ci sono 4 ragazzini in fascia 6-10 anni e anziani che hanno contratto l'infezione (3 hanno tra 60-69 anni, 4 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni). Negli ospedali sono 17 i pazienti attualmente ricoverati, di cui 2 in rianimazione. Sono infine 725.766 i vaccini somministrati, di cui 336.147 seconde dosi.

(ANSA).