Sci: val Gardena candidata italiana Mondiali 2029

(ANSA) - BOLZANO, 09 SET - La val Gardena è ufficialmente la candidata italiana per ospitare i Mondiali di Sci Alpino del 2029. La decisione è stata comunicata a Milano dal Consiglio della Fisi. Ora, la Val Gardena, che ha superato la concorrenza di Sestriere, potrà avanzare ufficialmente la propria candidatura alla Fis, puntando su aspetti prioritari come la sostenibilità e l'innovazione, come, ad esempio, il risparmio delle risorse e l'utilizzo di infrastrutture in prevalenza già esistenti. "Siamo convinti - commenta il governatore altoatesino Arno Kompatscher - che sia possibile organizzare l'evento ecologicamente compatibile". (ANSA).