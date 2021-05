Covid: Kompatscher, strategia test e Corona-Pass è vincente

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAG - "La strategia altoatesina di screening a cui è collegato il Corona-Pass sta funzionando.

Abbiamo aperto prima che altrove, ma la situazione dei contagi è stabile, perché fare tanti test permette di interrompere le catene di infezione". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher.

"Riteniamo che sia una strategia vincente, visto che viene portata avanti sia dall'Unione europea che dal governo italiano - ha aggiunto Kompatscher - Con il pass noi abbiamo solo cominciato prima e lo abbiamo fatto per evitare discriminazioni fra chi è vaccinato e chi ancora non può esserlo". Il tema è stato anche al centro dei colloqui che il presidente altoatesino ha avuto la scorsa settimana a Roma con rappresentanti del governo. "Ho detto - ha riferito Kompatscher - che spero non ci si voglia fermare perché nel resto del Paese il pass non è ancora adottato".

Il Corona Pass, che viene rilasciato a chi è vaccinato, guarito o ha fatto un test, può essere ottenuto sia in formato digitale che cartaceo. L'istruttoria aperta dal Garante della privacy non pone problemi, secondo Kompatscher: "È suo dovere verificare che si rispettino gli obiettivi di tutela della privacy e noi forniremo tutte le informazioni al Garante e siamo disponibili ad adottare ogni altra misura necessaria a tutelare meglio i dati personali". (ANSA).