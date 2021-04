Covid: Fugatti, Trentino con dati da zona arancione

(ANSA) - TRENTO, 01 APR - "In Trentino i dati dell'ultima settimana sull'epidemia sono tecnicamente da zona arancione, aspettiamo comunque le decisioni di domani dell'Iss e del ministro Speranza. Se saremo in zona arancione, dal 7 aprile potremo riaprire in presenza le scuole medie e al 50% le superiori, e gli esercizi commerciali". Lo ha detto in conferenza stampa il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

L'Rt di questa settimana - ha evidenziato - è 0,83 (la scorsa settimana era 1,02), per cui per la quarta settimana consecutiva il Trentino è da zona gialla. L'incidenza - ha aggiunto - e di 225 su 100.000 abitanti, sotto quindi la soglia dei 250. "La situazione si sta alleggerendo e la stabilizzazione viene confermata", ha sottolineato Fugatti. (ANSA).