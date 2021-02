Sci: cdm; incidente a norvegese Lie in superG val di Fassa

(ANSA) - VAL DI FASSA (TRENTO), 28 FEB - Il superG di cdm donne di Val di Fassa è stato interrotto per la brutta caduta della giovane norvegese Kajsa Lie. Con il pettorale 13 l'atleta di 22 anni è volata rovinosamente nelle reti. Gli attacchi degli sci non si sono aperti con violente rotazioni delle ginocchia.

L'atleta ha a lungo urlato per il dolore. Subito sono scattati i soccorsi. (ANSA).