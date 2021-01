Euregio: Fugatti, aprire sede a Trento

(ANSA) - TRENTO, 25 GEN - Intervenuto questa mattina alla riunione in videoconferenza della commissione interregionale del Dreier Lantag, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha confermato la volontà di aprire a Trento una sede dell'Euregio.

"Opportunità - ha detto - che renderà più facile quel lavoro di informazione e di consolidamento culturale su cui si basa buona parte dell'identità del progetto euroregionale che continua a rappresentare una 'buona pratica' di cooperazione e convivenza a livello europeo".

Fugatti ha rinnovato il "convinto impegno a lavorare assieme all'Alto Adige ed al Tirolo per portare avanti i progetti pianificati e che il coronavirus non ha fermato". (ANSA).