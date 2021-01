Coppia scomparsa a Bolzano, ricerche in corso

(ANSA) - BOLZANO, 06 GEN - Sono in corso le ricerche di una coppia di bolzanini, scomparsi lunedì pomeriggio. Si tratta di Peter Neumair di 63 anni e Laura Perselli di 68 anni. La scomparsa è stata denunciata dal figlio 30enne che vive con loro. Lunedì pomeriggio, tornando da una passeggiata con il cane, non li ha più trovati a casa. La loro automobile non è stata spostata. Oggi, con l'ausilio di un elicottero sono stati perlustrati, però senza esito, il fiume Isarco e i pendii del Renon. I cellulari della coppia risultano spenti. Informazioni utili potrebbe arrivare proprio dall'ultima localizzazione dei telefonini, prima di essere spenti. (ANSA).