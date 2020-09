Coronavirus: test antigenici rapidi in farmacie del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 29 SET - Nelle farmacie del Trentino potrebbero venire effettuati i test antigenici rapidi, per soggetti sintomatici in particolare di età scolare.

E' una delle novità emerse oggi nel corso di un incontro fra i vertici di Federfarma Trento e di Farmacie Comunali di Trento, con l'assessore provinciale alla salute Stefania Segnana, il dirigente generale del dipartimento Giancarlo Ruscitti, il direttore generale facente funzioni dell'Azienda provinciale per i servizi sanitar,i Pier Paolo Benetollo, e il direttore del Dipartimento di prevenzione Antonio Ferro. Lo riferisce una nota.

L'ipotesi di accordo a cui sta lavorando l'assessorato provinciale, che ha incontrato una prima disponibilità dei vertici del mondo delle farmacie, è proprio quella di individuare una modalità per effettuare questi tamponi rapidi, soprattutto per i genitori di bambini in età scolare. I tamponi rapidi dovrebbero essere effettuati da infermieri opportunamente formati dall'Azienda sanitaria. (ANSA).